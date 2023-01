Su objetivo, la revancha. Luego de que Gerardo Martino dejara el banquillo Tricolor tras el Mundial de Qatar 2022, Miguel Herrera no deja de 'alzar la mano' por el puesto de timonel de la Selección Mexicana.

En entrevista con TUDN, el extécnico de Tigres manifestó que tras el gran proceso que vivió de 2013 a 2015 bajo el mando del Tri, le abre una hipotética chance de luchar por el puesto.

“Estoy muy contento por lo que he hecho, por lo que he trabajado para estar en el siguiente proceso, hoy pueden decir que me estoy candidateando porque no hay técnico en la Selección, porque no tengo trabajo, sé que no soy el único, puede ser que no esté en ese proceso y estoy consciente de lo que pasó.

“Hay una revancha natural, no me fui por resultados, entregué los resultados que me pidieron, me parece que hice bien las cosas, no mejor que muchos, pero hice bien las cosas, igual que todos eliminados en Octavos de Final, pero dentro del 78 para acá, el técnico mejor rankeado soy yo: entré de bomberazo, después vino un proceso en el que creo que pudimos hacer mejor las cosas", explicó.

