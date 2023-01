Piojo Herrera: Rechaza ofertas para esperar por la Selección Mexicana

Espera al Tri. El Sporting de Gijón, equipo que pertenece a Grupo Orlegi, despidió a Abelardo Fernández como entrenador del equipo tras no cumplir con las expectativas de ascender a la Primera División e ir en el lugar 15 de 22, y en España empezó a circular el nombre de Miguel Herrera.

El mismo Piojo Herrera señaló que fue por una de sus hijas por quién se enteró del rumor, pero a él no le preocupa ni le ocupa, pues tiene claro que espera poder luchar por llegar al banquillo de la Selección Mexicana y no hay prisa por tomar un equipo.

“Esperar, la verdad es que no tengo ningún ofrecimiento (del Sporting de Gijón), me hablaron antes de terminar el año pasado para ver algo de Arabia, allá en Qatar, les dije que no, que en mi cabeza estaba esperando otra cosa.

“Esperar, no llevo prisa de tomar una decisión alocada, la verdad es que por ahí suena mu nombre en varios lados, me ha hablado gente que si me interesa la MLS, que es una liga bastante atractiva, pero hoy voy a esperar el proceso de Selección”, declaró Piojo Herrera para mediotiempo.

Miguel Herrera es consciente de que puede no ser nombrado como el próximo timonel del Tricolor, por lo que ya tiene un Plan B en caso de que eso pase, aunque recalcó una y otra vez que no hay prisa y toca esperar para la dirección de la Selección Nacional de México.

“Sino se da, veré que proyecto interesante vienen ya sea en México o fuera. No me han hablado (de Gijón), de Selección tampoco, tampoco he entregado nada (proyecto al Tri). Hay que esperar, no hay prisa, la Selección obviamente para marzo debe tener un técnico, hay que esperar a que decidan quién va a ser”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RIQUI PUIG SOBRE CHICHARITO HERNÁNDEZ: 'ESTÁ JUGANDO A UN MUY ALTO NIVEL'