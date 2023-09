Prensa colombiana 'le llora' a Julián Quiñones: "Perdimos a un goleador"

Justo era lo que necesitaba el cuadro Cafetalero. La decisión de que Julián Quiñones jugará para la Selección Mexicana está hiriendo en Colombia, pues debido al momento que atraviesa el delantero azulcrema su presencia en su equipo nacional hubiera sido de mucha ayuda, tomando en cuenta que fue por falta de gol que se quedaron fuera del Mundial de Qatar 2022, asegura la prensa colombiana.

“Perdemos a un goleador, acá en Colombia sufrimos la falta de gol, precisamente no fuimos al Mundial de Qatar 2022 porque tuvimos 7 partidos consecutivos donde no pudimos marcar gol, algo increíble, siete fechas y eso nos sacó del Mundial; yo realmente esperaba que Julián viniera a jugar por nuestro país”, declaró el Tigre Morales de Furia Roja TV en Cali.

“Pero no se dio y perdemos a un jugador potente, un hombre que ha sido campeón y goleador en México, con un gran presente y desafortunadamente para Colombia no vamos a poder contar con él, la decisión está tomada, ya tiene la camiseta del Tri y realmente perdemos a un goleador potente, jugador de área, una pieza vital para nosotros en la Eliminatoria rumbo al próximo Mundial”, agregó.

Por su cuenta, desde Medellín, Danilo Gómez de Múnera Radio coincidió con su colega al confirmar que ninguno de los delanteros colombianos que militan en Europa han estado a la altura y con la decisión de Quiñones se pierden de un hombre gol.

“Pierde porque Colombia ha estado carente de un gran goleador, no han aparecido los reemplazos, el reemplazo del gran (Radamel) Falcao y los jugadores que están en Europa hay que decir que lamentablemente no están; (Duván) Zapata no respondió cuando estuvo, (Luis) Muriel de muchos altibajos, no se comportaron como los grandes goleadores y hay varios casos y se pierde la oportunidad de disfrutar a un gran goleador, se pierde un hombre gol y es bien difícil encontrar a goleadores”, comentó a RÉCORD.

