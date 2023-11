Prensa hondureña celebró triunfo y se burló de David Faitelson: "No existió México"

“La que no existió fue México”. Este fue uno de los encabezados de el medio hondureño, Diez, después de que 'La H' se impuso por 2-0 a México en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

El diario hondureño recordó cómo la prensa mexicana menospreció a su selección al decir que no existía, por lo que después de la victoria dejaron claro que si hubo un equipo que no existía en el terreno de juego fue el Azteca. Esta misma opinión fue compartida por Fernando Palomo el cual posteó en su cuenta de X: "Y decían que no existía…no aprenden".

Diez también aprovechó la oportunidad para mandarle un mensaje a David Faitelson, ya que su percepción sobre la selección hondureña no terminó por envejecer muy bien.

Frases que envejecieron mal. pic.twitter.com/szeOvCaCO3 — Diario Diez (@DiarioDiezHn) November 18, 2023

En X también se pudieron encontrar comentarios como el de Gustavo Roca, periodista del Diario Diez, el cual posteó lo siguiente: "El árbitro tico Luis Gabriel Calderón solo falta que abajo ande la camiseta de México. Qué bárbaro. ¿Tendrá línea?" y "Le tiemblan las piernas al portero mexicano Luis Malagón".

Le tiemblan las piernas al portero mexicano Luis Malagón. — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 18, 2023

Por otra parte, otros periodistas también aprovecharon la oportunidad para festejar este triunfo por parte de la Selección de Honduras, ya que lo veían como algo bastante complicado.

