Prensa y aficionados de Argentina se burlan de México tras goleada al Tri: 'La historia de siempre'

El pasado viernes, México Sub 23, recibió a su similar de Argentina en un partido amistoso que se jugó en Mazatlán, el resultado fue un escandaloso 4-2 en favor de los Albicelestes. La Selección Mexicana Sub 23 se supo reponer tras ir dos goles abajo, pero ya no le alcanzó para más.

Tras este resultado, la prensa argentina y aficionados a la selección sudamericana, se burlaron y se mofaron de México a través de las redes sociales.

Por ejemplo, en su cuenta de 'X', el Diario Olé, compartió un tweet con un encabezado de: “La historia de siempre" haciendo referencia a que Argentina tiene de costumbre vencer a México en cualquier partido.

También, los aficionados argentinos no se hicieron esperar y realizaron comentarios sobre el resultado:

"De local, de visitante, en cancha neutral...

"La próxima en la luna a ver si por ahí tenes suerte México”, escribió un usuario.

"Y estos en el mundial de Qatar pensaban que nos iban a eliminar", comentó un seguidor de Argentina.

"El Tata los volvió a traicionar", redactó un cibernauta.

