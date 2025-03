Raúl Jiménez, campeón Olímpico, de Copa Oro y de Nations League con Selección Mexicana

Raúl Jiménez sigue consolidándose como una figura clave en la historia reciente de la Selección Mexicana. El delantero ha sido pieza importante en la obtención de varios títulos internacionales, incluyendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la Copa Oro 2019 y ahora la Concacaf Nations League.

El "Lobo de Tepeji" fue el héroe de la Selección Mexicana en la Concacaf Nations League, demostrando un nivel impresionante. En las Semifinales marcó dos goles ante Canadá y repitió la hazaña en la Final, guiando al Tri a un nuevo título internacional. Con esta actuación, Jiménez suma otro logro a su ya destacado palmarés.

Un amuleto para la Selección Mexicana

El goleador azteca ha demostrado ser un talismán para el Tri, ya que cada vez que ha jugado una Final con la Selección, el equipo ha terminado levantando el trofeo. Incluso en Londres 2012, cuando solo disputó cuatro minutos en la Final ante Brasil, formó parte del equipo que logró la histórica medalla de oro.

Las finales que se escaparon

A pesar de su impacto positivo en torneos de selecciones, Raúl Jiménez no ha podido llevar al equipo al título en todas las ocasiones. La Selección Mexicana no sólo se quedó sin campeonatos en la Copa Oro 2013, Copa América 2015, Copa Oro 2016, Copa Confederaciones 2017 y, por supuesto, en las Copas del Mundo, sino que no alcanzaron ni la Final en dichos torneos.

Ahora, Raúl Jiménez tiene la encomienda de liderar a la Selección Mexicana en los próximos torneos. Su próxima gran prueba será la Copa Oro de este verano, en la que buscará ampliar su legado con el equipo nacional. Tras este torneo, el Tri no tendrá otro compromiso oficial hasta la Copa del Mundo de 2026, donde Jiménez podría ser una de las figuras clave en la ofensiva del equipo.

