El debut de Julián Quiñones con la Selección Mexicana está cerca, ya que el atacante del América estará en la lista de convocados para los compromisos del Tricolor en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Aunque el atacante ha generado mucha expectativa en torno al representativo azteca, no todas las personas están entusiasmadas con su llamado. Tal es el caso de Ricardo Ferretti, quien considera que Quiñones no está para ser titular en el equipo comandado por Jaime Lozano.

"Sería criminal", expresó el ahora analista de ESPN sobre una posible titularidad del jugador de las Águilas, en medio del debate de la mesa de Futbol Picante.

'Tuca' fue contundente al señalar que, para él, Quiñones no está por encima de otros jugadores como Raúl Jiménez o Santiago Giménez. "No tiene y no está. Si estamos que juega uno, el otro es suplente (de Raúl y Santi), ¿en qué lugar de suplencia está?" y añadió que, incluso contando a Henry Martín, podría estar hasta cuarto lugar en la suplencia.

"¡SERÍA CRIMINAL! NO ESTÁ POR ENCIMA DE RAÚL Y SANTI" "¿EN QUÉ LUGAR DE SUPLENCIA ESTÁ JULIÁN? ESTÁ EN TERCERO O CUARTO LUGAR" La reacción del Tuca al pensar en una TITULARIDAD de Quiñones en el Tri pic.twitter.com/ESb6iBqeUU — Futbol Picante (@futpicante) November 9, 2023

Rafael Puente y Jorge Pietrasanta se mostraron de acuerdo con Ferretti, mientras que Álvaro Morales insistió en defender que podría ser titular.

