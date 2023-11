Pedro López destacó el cambio de mentalidad en la Selección Mexicana Femenil

Pedro López, entrenador de la Selección Mexicana Femenil, hizo historia al conseguir el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, pero esto se debe al cambio de mentalidad que consiguió el técnico sobre el conjunto nacional.

“Era una selección que venía en unos momentos muy delicados, tanto en imagen como en la afición. No había conseguido enlazar muy bien con el equipo como por las sensaciones dentro del equipo, no estaba convencido de si podían o no podían", mencionó López en entrevista con TUDN.

El conjunto femenil no logró clasificar al Mundial Femenil de la FIFA en Australia y Nueva Zelanda 2023, ni tampoco a los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que su único torneo fueron los Panamericanos, a los cuales acudieron por invitación tras la salida de Canadá.

“El mayor objetivo que hemos conseguido este año triunfo tras triunfo, partido tras partido es que hemos enganchado a la afición, que transmite optimismo y las jugadoras cada vez que salen al campo ya no salen pensando que vamos a perder", sentenció.

Ahora el próximo objetivo de Pedro López junto con la Selección Mexicana Femenil será dentro de las Eliminatorias Copa Oro, torneo donde actualmente son líderes del Grupo A en donde en caso de avanzar estarían disputando la primera edición de la Copa Oro Femenil 2024.

