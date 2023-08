Ricardo La Volpe niega estar en el Consejo de Expertos: 'No me senté a hablar con nadie'

La Selección Mexicana anunció con bombo y platillo al Consejo de Expertos que ayudarán a Jaime Lozano, uno de ellos fue Ricardo Antonio La Volpe.

Sin embargo, el 'Bigotón' aseguró que a él nadie le habló para ser parte de este Consejo, pues si bien le dio su opinión a Juan Carlos Rodríguez, considera que no formalizó su estancia en este proyecto.

"Para nada me senté como para llegar a un acuerdo y arreglar una situación para que uno sea protagonista del Consejo, no sé por qué dicen que yo estoy ahí, porque no es verdad, no me senté a hablar con el técnico. No entiendo. Jaime logró un objetivo cuando las cosas no estaban bien, que es la Copa Oro, fue un jugador de Selección, es mexicano y conoce a los jugadores. Pero yo no voy a entrar en algo si no lo veo claro. Una cosa es una reunión que tuve en Las Vegas con Rodríguez y otra esto", señaló.

"Juan Carlos Rodríguez me platicó su idea de traer gente con una gran trayectoria, de hablar con muchos técnicos. Yo lo escuché, pero no hubo una profundidad, pero te digo claro, Aguirre y yo somos grandes técnicos, pero tenemos diferentes pensamientos. No puedo entenderlo, el que este alrededor del técnico debe pensar igual, si no habrá confusiones", añadió

La Volpe detalló el porqué no quiere estar en el Consejo de Expertos, siendo el motivo más importante el no confundir al 'Jimmy'.

“Yo no pienso como otros técnicos, no comparto ni su idea futbolística, ni su idea de juego para nada. Me halaga que este dentro de los técnicos que puedan estar en el Consejo. Pero no me gustaría cambiar opiniones o confundir al técnico de la Selección. No voy a entrar para que digan ‘está La Volpe que no sirve para nada. A mí vender humo no me gusta, qué es esto de que venga Puyol, que me expliquen para qué. Bueno Rafa si es mexicano y es una figura, pero a mí me gustaría que me explicaran para qué sirve esto”, señaló.

