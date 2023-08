Jimmy Lozano no ocultó su emoción tras ser ratificado como DT: 'Los días más lindos de mi vida' vida'

Después de semanas de incertidumbre la FMF ratificó a Jaime Lozano como el entrenador oficial de la Selección Mexicana de cara al proceso mundialista 2026, por supuesto el Jimmy no pudo ocultar el entusiasmo y felicidad asegurando que se trataba de uno de los días más felices en su vida.

"Es una gran felicidad que te voy a decir de los días más lindos de mi vida para mí y para toda mi familia porque es algo por lo que por lo que te entregas por lo que luchas por lo que peleas y hablaba de un privilegio porque cuántos técnicos no van a tener la oportunidad o no han tenido la oportunidad de dirigir a su selección en un proceso como el que me toca vivir también, entonces no me queda más que aprovechar esta bonita y gran oportunidad", destacó el técnico.

Ante los comentarios que confirman que aún no era tiempo de este reto para Lozano, el propio entrenador aclaró que las oportunidades se deben de tomar cuando llegan y que hará tofo lo posible para que la afición vuelva a sentirse orgullosa de su Selección.

“Es un privilegio que te voy a decir, el privilegio es mío de poder estar aquí en la selección nuevamente me ha tocado estar como jugador me ha tocado estar como director técnico ahora ratificándome y me siento muy contento muy orgulloso porque he pasado muchísimo tiempo a lo largo de mi retiro preparándome para oportunidades como esta, trabajando muy fuerte para dar lo mejor de mí en cada proyecto en el que en el que se me asigne y para mí las oportunidades hay que tomarlas y hay que aprovecharlas sobre todo entonces".

"Es un orgullo poder estar en este proceso mundialista que sin duda alguna es especial porque finalizará en casa y lo que todos esperamos es ver nuevamente una Selección Nacional que haga sentir orgulloso a su a toda la gente de México y que no importa la cancha en donde se pare siempre un equipo protagonista y que salga a ganar”, afirmó el Jimmy.

