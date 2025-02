Richard Ledezma, del PSV, no se cierra a jugar con México: "Me gustaría ver que pasa"

Richard Ledezma, defensa de 24 años del PSV Eindhoven, expresó la posibilidad de representar a la Selección Mexicana en un futuro, luego de enfrentarse a la Juventus en los Playoffs de ida de la UEFA Champions League.

El futbolista, de nacionalidad estadounidense y mexicana, reveló que pronto obtendrá su pasaporte mexicano, lo que abre la puerta a la opción de vestir la playera del Tricolor.

CAPTURA DE PANTALLA: X

Ledezma mencionó que mantiene contacto con Hirving ‘Chucky’ Lozano, su excompañero en el PSV y actual jugador del San Diego FC de la MLS.

“Es una buena persona el Chucky, le deseo lo mejor en San Diego. Nada más hablamos de futbol muchas veces. Siempre me dice que vaya a San Diego. Me dice que juegue para México, pero no sé todavía, ya gracias a Dios voy a agarrar el pasaporte mexicano y ahí vamos a ver. Sí me gustaría tenerlo y ver qué pasa en el futuro”, declaró Ledezma a TNT Sports tras el partido de Champions League.

CAPTURA DE PANTALLA: X

Aguirre no lo ha buscado

A pesar de sus intenciones, el jugador reconoció que aún no ha sido contactado por Javier ‘Vasco’ Aguirre ni por Rafael Márquez para explorar la posibilidad de integrarse a la Selección Mexicana a corto o mediano plazo, con miras al Mundial 2026.

“Todavía no (me han contactado), estoy esperando”, comentó entre risas y con nerviosismo el futbolista del PSV.

