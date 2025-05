¿Roberto Carlos mintió con nunca haberle ganado a la Selección Mexicana?

Roberto Carlos, exjugador brasileño, llenó de elogios a la Liga MX con las contrataciones que protagonizaron en el reciente mercado de fichajes entre ellas James Rodríguez y Sergio Ramos que fueron nivel top en Europa en su momento.

Entre sus palabras destacó que el futbol siempre ha sido bueno; sin embargo, dijo algo que dejó la confusión, y es que brasileño aseguró que nunca pudo ganarle a la Selección Mexicana aunque las estadísticas parecen decir lo contrario.

Leyendas de Brasil l CRÉDITO X:Oficial_RC3

¿Qué dijo Roberto Carlos?

Roberto Carlos concedió una entrevista para TUDN y esto es lo que expresó sobre el futbol mexicano: “(Sigo la Liga MX), ahora más que está Sergio Ramos. El futbol mexicano siempre ha sido bueno, mira la Selección Mexicana”.

“Yo cuando he jugado contra México sufría, nunca he ganado contra México. Nunca he ganado. Pero todos los equipos de la Liga mexicana son buenos, muy organizados. Hay mucha rivalidad. Me gusta muchísimo, la sigo muchísimo”. reafirmó.

Brasil l CRÉDITO X:Oficial_RC3

¿Las estadísticas entre Roberto Carlos vs México?

El exlateral brasileño sostuvo que nunca pudo ganarle a la Selección Mexicana pero según las estadísticas fue todo lo contrario y no perdió un solo partido.

En el historial con Roberto Carlos enfrentando a México resaltan siete partidos, cuatro de ellos en torneos oficiales y tres amistosos, consiguiendo siete triunfos defendiendo los colores de la Verdeamarela y solo un empate registrado de 3-3 en Guadalajara a principios del nuevo milenio.

Roberto Carlos l CRÉDITO X:Oficial_RC3

