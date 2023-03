Santi Giménez sobre el interés del Benfica: 'Yo no sé nada'

El delantero de la Selección Mexicana, Santiago Giménez, negó conocer el supuesto intéres que el Benfica de Portugal tiene en él y aseguró que su mente ahorita está centrada en el Tri y el Feyenoord.

Sin embargo, Giménez explicó que si un futuro se llega a concretar su salida del futbol neerlandés, será en beneficio de ambas partes.

"La verdad no sé nada por afuera, me enteré por las redes. En lo personal y en lo privado no sé nada. Estoy contento en Feyenoord, eso se va a decir entre familia y clubes, en mi realción personal con Dios. Él decide mi camino", explicó en conferencia de prensa previo al duelo vs Surinam.

"Lo tomo como motivación, creo que toda la gente me ha apoyado y ayudado a crecer. Es una motivación. No escuchar de más, no he logrado nada, trato de estar con los pies en la tierra. Seguir trabajando", agregó.

Asimismo, Santi dijo haber dejado atrás su ausencia en Qatar 2022, pues está enfocado en el proceso rumbo a 2026 y agradeció a la afición que en todo momento le ha mostrado apoyo.

"Toda la gente que me ha apoyado, estoy muy agradecido con cada uno de ellos. Trato de estar centrado, voy a seguir trabajando para cumplir mis sueños y mis metas", finalizó.

