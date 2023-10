Santi Giménez toma como lección la frase 'Imaginémonos cosas chin...' de Chicharito

El delantero del Feyenoord y de la Selección Mexicana, Santiago Giménez, recordó la frase de Javier 'Chicharito' Hernández "Imaginémonos cosas chingonas" y aseguró que dichas palabras le han dejado una gran lección.

Cabe mencionar, que la frase, realizada por Javier Hernández, también inspiró al exdelantero del Cruz Azul a imaginarse que levantará la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

“Como dijo Chicharito, hay que imaginarnos cosas chingonas, y esa frase, por más que la hayan tomado de burla, la he tenido mucho en mi cabeza, me ha dejado una gran lección, la frase que dijo y muchas otras cosas, la carrera que tuvo es de admirarse, lo que dijo es cierto, hay que imaginarse cosas chingonas y lo que yo imagino es a México levantando la Copa del Mundo”, señaló.

Por su parte, el atacante mexicano reconoció el momento positivo que atraviesa en su carrera futbolística en el balompié neerlandés, ya que hasta la fecha, cuenta con 12 anotaciones en ocho partidos disputados.

"Sí soy consciente porque me gusta disfrutar el proceso, me gusta el día a día, disfrutarlo. Quiero llegar a la noche y decir ´fue un día increíble’, es lo que hago todos los días y eso es lo que me llena. Al final los resultados van a venir, todo pasa y los vas a recordar todo, entonces trato de disfrutar el presente”.

“Estoy contento, la verdad es que se va reflejando todo el fruto del trabajo, de la fe, de todos los sacrificios que he hecho. La verdad es que eso me pone muy feliz”, agregó.

Asimismo, Santi confesó que una de las claves de su gran momento en el futbol es la forma de adaptación a un nuevo país.

“Tenemos que adaptarnos lo más rápido posible a la vida, a la cultura, conocer el país en el que estás, convivir, el ver cómo está la sociedad, y creo que eso lo hemos hecho muy bien. También soy una persona, junto con mi novia, que nos gusta salir, pasear, y la gente nos recibió de la mejor manera”, sentenció.

La gran lección que le ha dejado @CH14_ a @Santigim11. Así se expresó Santi de nuestro goleador histórico #VamosTodos — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 11, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JULIÁN QUIÑONES DEBE HACER UN PAR DE TRÁMITES MÁS PARA SER CONVOCADO A SELECCIÓN MEXICANA