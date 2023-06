Santi Giménez tras el juego de EU vs México: 'Fue un golpe de realidad'

Santiago Giménez, tras la derrota (0-3) de la Selección Mexicana ante Estados Unidos en las Semifinales de la Nations League, señaló que recibieron un golpe de realidad porque no supieron como jugar ante el eterno rival de la Concacaf.

“No sé si fue vergonzoso, fue un golpe de realidad. Debemos de mejorar muchas cosas, sobre todo empezando con los jugadores, con el día a día. Después, pasó lo que tenía que pasar, el juego se puso brusco, no recuerdo algún momento que se haya jugado dos minutos seguidos porque se paraba y se paraba, y hay que ser inteligentes en esos momentos”, expresó para TUDN el Bebote.

Asimismo, Chaquito Giménez dejó en claro que el Tricolor de Diego Cocca no estuvo a la altura del equipo de Las Barras y Las Estrellas, pues ellos salieron a buscar el resultado desde el minuto uno y México no.

“No me gusta dar tantas explicaciones porque al final pasó lo que tuvo que paso, teníamos que dar las explicaciones dentro de la cancha y no las dimos. No estuvimos a la altura de Estados Unidos que desde el primer minuto intentaron ganar, nosotros nunca tuvimos esa intención”.

Finalmente, el jugador del Feyenoord de Países Bajos aseguró que el verano de la Selección Mexicana apenas empieza y que todo el equipo debe salir juntos de este bache, pues deben de trabajar de la mano para conseguirlo.

“Lo primordial es decirnos las cosas como son y tratar de llevar al compañero de la mano, porque esto apenas empieza (el verano) a seguir trabajando y callados”, finalizó Santi Giménez.

