Santiago Giménez "amenaza" con brillar en Selección Mexicana tras mala racha

El 2024 no empezó de buena forma para Santiago Giménez, que marcó solo dos goles con Feyenoord en los dos primeros meses del año. Esa misma cantidad la logró en sus tres últimos juegos en la Eredivisie, por lo que el canterano de Cruz Azul confía en que superó la mala racha y que podrá demostrarlo en Selección Mexicana.

"Creo que a principio de año tuve una mala racha en cuestión de goles, pero ahora gracias a Dios estoy retomando los goles, retomando la confianza. Y estoy seguro que esta racha va a seguir en Selección", declaró en un video que publicó en redes sociales el equipo tricolor.

Desde su debut con la selección mayor, en octubre de 2021 en un amistoso ante Ecuador, el joven delantero solo ha marcado gol en cuatro ocasiones. El último fue en la Final de la Copa Oro de 2023, ante Panamá; pero Giménez confía en que poco a poco ganará la confianza que ha retomado con su club en Países Bajos.

"Simplemente seguí trabajando como siempre lo he hecho. Creo que son rachas normales, que tampoco lo veo como algo negativo, porque tampoco es que sea el fin del mundo. Tampoco es que me lesioné ni mucho menos. No fue tan grave lo que pasó; lo veo como algo normal y la idea es seguir haciendo lo que he hecho siempre y disfrutarlo", añadió el 'Bebote'.

Por otra parte, consideró que jugar en Europa le ha dado oportunidad de madurar futbolísticamente y adaptarse a lo que cada director técnico le pide a nivel táctico, algo que puede replicar con Selección Mexicana. "He visto la importancia de cambiar de sistema de juego, cambiar de ideas y que cada técnico tiene ideas diferentes y adaptarte a cada una de ellas, creo que es algo importante de la madurez del futbolista", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JIMMY LOZANO SOBRE TATA MARTINO: 'NUNCA ME VAN A ESCUCHAR HABLAR MAL DE ÉL'