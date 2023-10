Santiago Giménez apunta a ser titular con el Tri ante Alemania

La incógnita sobre la suplencia de Santiago Giménez con la Selección Mexicana en el partido contra Ghana ha quedado al descubierto, pues Jaime Lozano lo reservó, puesto que apunta a ser titular ante Alemania.

Según información del colaborador de RÉCORD, Rubén Rodríguez, el 'Jimmy' decidió resguardar a Santiago Giménez para el próximo compromiso amistoso contra Alemania, pues su intención es llevar al joven ariete del Feyenoord "poco a poco".

Además, se anticipan cambios en la alineación, incluyendo a otros tres futbolistas como Jesús Gallardo, Kevin Álvarez, y Luis Romo, quienes apuntan iniciar en el once inicial ante el equipo europeo.

Al finalizar el partido ante Ghana, el estratega nacional explicó que la decisión de poner de inicio a Raúl Jiménez es por lo que mostró en la Fecha FIFA anterior, en donde marcó 3 goles, sin embargo, sabe que con Santiago Giménez y Henry Martín la competencia interna se intensificó.

“Traje a tres grandes delanteros y lo dije hace algunos días, ¿en qué basé mi decisión? En el rival; en el momento de Raúl; lo que nos mostró Raúl en los dos partidos anteriores. Lo dije, él hizo tres goles en dos partidos y no es porque Santi no haya hecho, pero me parece que los dos y ahora que se suma Henry es una bonita competencia y si la intención es prepararnos, estos partidos claro que salimos a hacerlo con toda la intención posible, también de llevarnos un buen resultado, queremos ir creciendo paso a paso”, aclaró Lozano.

