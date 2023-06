Santiago Trigos sobre su convocatoria al Tri Sub 23: 'Es el resultado de mi trabajo'

En su primera convocatoria con la Selección Mexicana (en la categoría Sub 23), Santiago Trigos tiene claro que debe de demostrar todo lo que le han enseñado en Pumas. En esta aventura el futbolista universitario buscará traer el campeonato dell Torneo Esperanzas de Toulon.

Después de haber sido considerado por Gerardo Martino para formar parte de los sparrings en Qatar 2022, Trigos vivirá su primera experiencia como seleccionado nacional.

“Es la primera vez que me convocan para un torneo. Cuando fui sparring solo entrené, ahora podré jugar. Significa mucho para mí porque vestir la playera de la Selección es una gran responsabilidad. Al ser la primera vez, lo valoro muchísimo más. Es el resultado de todo mi trabajo durante estos años en el futbol, entonces debo aprovecharlo al máximo”, señaló el jugador azteca en una entrevista para el equipo del Pedregal.

En esta aventura por el equipo Tricolor, Trigos tiene claro que deberá de reflejar todo lo que ha aprendido en su etapa en la Primera División de la Liga MX con el cuadro universitario.

“Ha sido importante estar en primera división, abrió la oportunidad de que las personas que están en Selección me hayan visto. Me di a conocer, vieron mis cualidades y mi estilo de juego. Más al estar en un equipo grande. Voy a dar lo mejor de mí. Con pasión, responsabilidad, actitud, empeño y garra. Todo lo que he aprendido de Pumas”.

Cabe destacar que Santiago Trigos estará acompañado de otros dos futbolistas felinos que son Alfonso Monroy y Emiliano Freyfeld. “Somos tres canteranos de Pumas convocados, eso da mucho de qué hablar. Es un mensaje para la afición y para la gente que nuestra cantera está haciendo bien las cosas. Todo es un proceso que va de la mano con jugar y tener oportunidades. Representamos a Pumas para jugar con nuestro país”, puntualizo el pivote mexicano.

Números de Santiago Trigos con Pumas

JJ: 22

JT: 10

Minutos: 836

Goles: 0

