Javier Hernández sigue sin ser llamado a la Selección Mexicana. El Tri jugará un partido amistoso ante Estados Unidos en territorio norteamericano, pero el delantero no será convocado para dicho juego.

El mexicano no ha tenido mucha actividad esta temporada, pero algunos seleccionadores han demostrado que no se necesita regularidad para ser convocado, tal fue el caso de Raúl Jiménez de cara a Qatar. Aun así, Diego Cocca no utilizará al goleador del Galaxy.

De acuerdo con el colaborador de RÉCORD, Rubén Rodríguez, la lesión que dejó a Hernández sin acción en el inicio de la MLS, es la verdadera razón por la cual no es llamado al Tri. Además, actualmente la delantera le pertenece a los goleadores Henry y Giménez.

“El listado de mañana presenta novedades importantes que le darán otra cara a la Selección Mexicana. Sin embargo, al que muchos esperaban no se leerá, primero porque no trae ritmo, ya que en seis meses ha jugado 35 minutos, no está en su mejor forma física y el cuerpo técnico prefiere esperar el llamado de Javier Hernández, quien además tiene que comprender que su nuevo rol en el Tri es detrás de Santiago Giménez y Henry Martín”, compartió en su columna Rodríguez.

Chicharito no juega con la Selección Mexicana desde septiembre del 2019. Al momento no se ve cómo Hernández pueda regresar al Tri, pero tendrá que pelear por ser el tercer delantero con Raúl Jiménez.

