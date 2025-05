Selección Mexicana anuncia convocatoria para torneo Maurice Revello

A través de un comunicado compartido por la Selección Mexicana, se dieron a conocer los 22 jugadores Sub-20 que estarán participando en el torneo Maurice Revello 2025.

El torneo se disputará del 3 al 15 de junio y se celebra en Francia, donde México se enfrentará a los siguientes rivales:

Miércoles 4 de junio - vs Dinamarca - 9:30 hrs

Sábado 7 de junio - vs Japón - 6:00 hrs

Martes 10 de junio - vs Congo - 9:30 hrs

Eduardo Arce presentó la lista de convocados, destacando que llamó a cuatro elementos de Chivas.

Eduardo Arce, DT de México Sub 20

Convocatoria de México para torneo Maurice Revello 2025

Pablo Emiliano Lara - Portero / Pumas UNAM

Jonathan Yael Padilla - Medio / Guadalajara

Emmanuel Ochoa - Portero / Cruz Azul Bernardo

Emmanuel Parra - Medio / Tigres UANL

César Rodrigo Bustos - Defensa / Monterrey

Ángel Jesús Rico - Medio / Pumas UNAM

Ángel Ricardo Chávez - Defensa / Necaxa

Diego Alexander Sánchez - Medio / Tigres UANL

Everardo López - Defensa / Toluca

Juan Pablo Uribe - Medio / Guadalajara

Luis Gabriel Navarrete - Defensa / Toluca

Karol Jaziel Velázquez - Medio / Cruz Azul

Diego Ochoa - Defensa / Guadalajara

Hugo Camberos - Delantero / Guadalajara

José Rodrigo Pachuca - Defensa / Puebla

Stephano Emmanuel Carrillo - Delantero / Feyenoord

César Garza - Medio / Dundee F.C.

Tahiel Adrián Jiménez - Delantero / Santos Laguna

Amaury Morales - Medio / Cruz Azul

Heriberto de Jesús Jurado - Delantero / Cercle Brugge

Omar Fernando Moreno - Medio / Mazatlán F.C

Oswaldo Michel Virgen - Delantero / Toluca

¿Cómo le ha ido a México en el torneo?

La Selección Mexicana ha tenido buenas participaciones en este torneo en los últimos 10 años, ya que ha quedado en segundo lugar en dos ocasiones y en tercer lugar en otras dos.