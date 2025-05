Henry Martín explica tensión con Javier Aguirre: "Pregunté en qué podía mejorar"

Henry Martín abordó el tema sobre la tensión con el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, quien declaró que no le gustó la actitud del delantero de América en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Honduras.

Henry quiere aclarar las cosas con Aguirre

Pese a que su enfoque está puesto en la Final del Clausura 2025 ante Toluca, Henry Martín aprovechó para manifestar su deseo de que se aclaren las cosas con el entrenador del Tri, pues considera que no fue irrespetuoso.

“Realmente sí me gustaría aclarar ese tema de las actitudes, nunca sentí que falté el respeto a nadie, si fue así pido disculpas públicamente, porque en mi carrera con todos los técnicos que he tenido, se le puede preguntar a todos, jamás fui grosero, ni fui a decir: ‘quiero jugar’, ni fui a decir algo al respecto, siempre he preguntado qué tengo que mejorar, porque es la manera de cómo mejoré”, dijo Henry a TUDN.

Solo preguntó en qué podía mejorar

El delantero mexicano hizo hincapié en que esa es su forma de mejorar, por lo que vio necesario preguntarle a Javier Aguirre en qué podía mejorar, pero que probablemente sea un tema sacado de contexto.

“A lo mejor yo pienso que mi camino es este, pero tú dices por aquí, pero como lo voy a saber si no lo pregunto, siempre me ha gustado hablar de frente para poder competir y ser considerado, eso fue lo que hice. Si se sacó de contexto, no sé si hacia él o la prensa, después de eso no, nunca falté al respeto a nadie, nunca dije algo u ofendí, solo fui a preguntar qué tenía que mejorar”, agregó el delantero.

