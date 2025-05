¿'Miedo' por Alexis Vega? Leyenda del América lanza advertencia previo a la Final

Previo a la gran final del futbol mexicano entre el América y Toluca, Adolfo Ríos habló en exclusiva con RÉCORD y contó qué es lo que espera de este enfrentamiento que podría significar el tetracampeonato para Las Águilas.

El histórico guardameta, dio su punto de vista sobre el gran momento que vive Alexis Vega y explicó si los azulcremas deben estar preocupados por los daños que les pueda generar.

Vega besa el escudo de Toluca tras anotar un gol |IMAGO7

“Hay momentos en los cuales, dentro de la cancha, debes preocuparte por un jugador, y la forma de preocuparte (por Vega) es cuando él tenga el balón. (En ese momento) es cuando tienes que tener la tensión, la concentración y lógicamente el buscar no dejarle espacios”.

Vega ha sido uno de los jugadores más importantes en este torneo para los Diablos y es por eso que Ríos resaltó su calidad e impacto en el terreno de juego.

En este sentido, la opinión de Adolfo fue respaldada por las declaraciones de André Jardine, quien aseguró que están muy atentos al peligro que representa el atacante mexicano.

Alexis Vega conduce el balon | IMAGO7

¿QUÉ OPINA DE MALAGÓN?

Por otra parte, Adolfo Ríos habló sobre Luis Ángel Malagón y el trabajo que ha hecho para llegar a ser el portero que es hoy en día, asegurando que debe ser el titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

“Hay arqueros que nacen para ser porteros, que nacen con un don. Voy a ponerte como ejemplo un René Higuita o un Jorge Campos, que nacieron ya con esa situación y ese don de llegar a esa posición. En la historia hay arqueros que se hacen con el trabajo, con la disciplina, por supuesto con la capacidad, y esa situación de querer ser cada día mejor portero.

“Así calificaría yo a Malagón, como un arquero que se ha hecho con base al trabajo, a la disciplina, al ejemplo, al esfuerzo, y que es un portero que no deja pasar un solo día sin querer aprender algo más de lo que ya sabía el día anterior. Eso lo ha puesto en este momento como el mejor arquero mexicano, que en tres torneos ha sido campeón, ha sido figura y ha sido una pieza fundamental para esos títulos. No me queda ninguna duda, si el Mundial fuera hoy, él sería el portero titular”.

