Henry Martín enaltece a Jardine: "Me encantaría que se quede muchos años"

Henry Martín se convirtió en una leyenda en activo para América y mucho influyó el proyecto de André Jardine para respaldar ese estatus. El delantero mexicano reconoció al técnico brasileño y espera que se quede muchos años en Coapa.

Quiere a Jardine mucho tiempo

Henry Martín aseguró que sin Jardine, América no pelearía por un tetracampeonato y explicó que en su llegada al club, el brasileño les enseñó distintos sistemas de juego, algo que les complicó en un inicio.

“Me encantaría que André se quedara muchísimos años más, porque no estaríamos peleando por este tetracampeonato si no fuera por él. Al inicio nos enseñaba diferentes tipos de sistemas, nosotros estábamos acostumbrados a uno solo y se nos complicaba mucho”, dijo Henry Martín.

Henry considera a Jardine el mejor entrenador que ha tenido

El delantero no dudó en confirmar que Jardine es el mejor entrenador que ha tenido en su carrera, debido a su gran capacidad de realizar cambios en los sistemas de juego, además de hacer un grupo agradable.

“Sin duda para mí es el mejor entrenador que he tenido, no solo para hacer grupo. Si no por los sistemas y por los cambios que te puede hacer de un día para otro. Si hoy dice 'Henry juegas de arquero', te aseguro que el equipo va a decir confío en lo que él me dice y vamos al frente, y todos juntos por ello”, agregó el delantero americanista.

