Tigres tiene interés en fichar a Willer Ditta; no hay negociación formal con Cruz Azul

El mercado de fichajes se acerca en la Liga MX, y varios clubes ya han iniciado gestiones para reforzar sus plantillas.

Uno de ellos es Tigres, que ha puesto la mira en el defensor colombiano de Cruz Azul, Willer Ditta. Sin embargo, no hay nada formal, ni avanzado.

Ditta se ha consolidado en Cruz Azul | IMAGO 7

La negociación por Ditta no ha avanzado

Aunque ya hubo un primer acercamiento entre ambas instituciones, la operación no ha avanzado: “No hay nada formal, ni nada concreto, no hay nada avanzado, se comunicaron entre clubes pero no hubo avance”, dijo una fuente a RÉCORD.

Ditta llegó a La Máquina para el torneo Apertura 2023 y se ha consolidado en la zaga celeste. En su primer certamen disputó mil 347 minutos, mientras que en el recién concluido Clausura 2025 acumuló mil 410 minutos en 16 partidos como titular.

Tgres ya entabló conversaciones por Ditta | IMAGO 7

Tigres no ha presentado oferta de interés

Aunque el interés de Tigres es real, por ahora no hay una oferta “jugosa” sobre la mesa que haga considerar seriamente su salida. Todo indica que, al menos por el momento, Ditta seguirá siendo parte del proyecto de Cruz Azul.

De momento, Ditta seguirá en la Máquina | IMAGO 7