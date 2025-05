FMF rompe el silencio tras demanda de Clubes de Expansión MX ante el TAS

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) rompió el silencio luego de la noticia surgida de The New York Times y The Athletic donde menciona que equipos de la Liga de Expansión MX habrían demandado al organismo ante el TAS.

FMF l CRÉDITO X:FMF

En el comunicado lanzado a través de redes sociales la FMF afirma que no hay ninguna notificación sobre la presunta demanda.

“Informamos que la FMF no ha sido notificada de ningún procedimiento en su contra por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. En caso de ser notificados, presentaremos nuestra postura ante las instancias correspondientes”, resalta el organismo.

Liga de Expansión MX l CRÉDITO X:FMF

¿Cuáles son los equipos demandantes?

De acuerdo a la información filtrada por los medios antes mencionados los clubes que demandaron a la FMF fueron: Atlante, Morelia. Leones Negros, Atlético La Paz, Alebrijes, Cimarrones, Cancún, Mineros, Venados y Tampico Madero.

Dichos clubes buscan que vuelva el Ascenso y Descenso en el futbol mexicano, argentando que la ausencia de ambos ha afectado negativamente la planificación de inversiones, infraestructura y derechos de transmisión.

Abogado de Clubes calificó de absurdo

El abogado Eduardo Carlezzo, representante de los clubes demandantes, calificó de ‘absurdo’ la oposición por parte de la FMF de no querer el regreso del Ascenso y Descenso.

Leones Negros y Tampico Madero l CRÉDITO X:FMF

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡OFICIAL! ROBERT DANTE SIBOLDI NUEVO ENTRENADOR DE MAZATLÁN