Selección Mexicana: En su paso por Atlas, Diego Cocca prefirió a jugadores experimentados

El argentino prefiere a los jugadores ya hechos. Durante su paso por Atlas, equipo con el cual consiguió sus mejores logros y alcanzar su mejor versión como entrenador, Diego Cocca no debutó a ningún futbolista de la cantera Rojinegra en los dos años que estuvo en la institución.

La madurez en los futbolistas parece que es una de las características que más toma en cuenta el entrenador argentino pues las estadísticas confirman que los jugadores que fueron su base en el bicampeonato con Atlas eran elementos ya con recorrido en Primera División, Camilo Vargas, Aldo Rocha, Luis Reyes y Julio Furch por mencionar a algunos.

Sin embargo, hay que destacar que jugadores como Gaddi Aguirre, Edgar Zaldívar, Ozziel Herrera y Christopher Trejo, quienes debutaron antes de su llegada al club, sí recibieron oportunidades y por lo menos un par de ellos lograron consolidarse en el Máximo Circuito.

De tomar las riendas de la Selección Nacional este no es un tema menor tomando en cuenta que las generaciones Sub 20 y Sub 23 se quedaron fuera de sus respectivas próximas competencias, Mundial Sub 20 en Indonesia y los Juegos Olímpicos de París el próximo año, por lo que esa camada de jugadores tendrían que llegar al equipo mayor sin haber experimentado dicho fogueo internacional en su paso por selecciones inferiores.

