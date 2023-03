Selección Mexicana: Funes Mori lanza indirecta tras no ser convocado

Funes Mori lanza indirecta tras no ser llamado en la primera convocatoria en la era de Diego Cocca frente a la Selección Mexicana. El Mellizo fue una de las ausencias más sonadas durante la primera lista oficial del técnico argentino.

El delantero de los Rayados de Monterrey lanzó lo que podría ser una indirecta tras no ser convocado, y es que el argentino nacionalizado mexicano subió una historia en su cuenta de Instagram con la descripción, “Don’t Worry and be happy”.

La historia la publicó unos momentos después de que se supiera la lista final de los 34 convocados por Diego Cocca para los partidos de la Nations League, donde el combinado azteca jugará antes Surinam y Jamaica.

Rogelio Funes Mori anteriormente generó polémica tras su convocatoria por Gerardo Martino para la Copa del Mundo 2022, donde para muchos no tenía que haber ido, y es que el delantero tuvo menos de 30 minutos jugados en la justa mundialista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEMO OCHOA A DIEGO COCCA EN LA SELECCIÓN MEXICANA: 'NO SE LA VOY A DEJAR FÁCIL'