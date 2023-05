Andrés Guardado, excapitán de la Selección Nacional de México, señaló que la única diferencia que hizo del Mundial de Qatar 2022 al resto fue un gol de diferencia, pues antes se habían conseguido los mismos puntos y se avanzaba, por lo menos a los Octavos de Final.

“En el Mundial de 2006 hicimos los mismos puntos; en el 2010 hicimos los mismos puntos. No calificamos por diferencia de un gol, ahí está la diferencia entre fracaso y no fracaso”, expresó el Principito Guardado para Fox Sports.

El actual jugador del Real Betis, también reveló que en los últimos meses las concentraciones con el Tricolor eran procesos raros, pues tenía más peso la negatividad que el buen ánimo del equipo comandado por Gerardo 'Tata' Martino.

“Entonces sí, es verdad que fue un proceso, sobre todo los año y medio, dos años, que fue un proceso raro, donde había una dinámica negativa creo yo, que eso ayuda a que se hiciera más profundo el fracaso que se tuvo el no calificar; pero bueno, me voy con que el grupo dio la cara hasta el final, intentó hasta el final clasificarse y, por diferencia de un gol, no pudimos seguir en la siguiente fase”, finalizó.

La Selección Mexicana terminó en el tercer lugar del Grupo C, con cuatro puntos, pero con diferencia de goles de -1, respecto a Polonia que terminó en la segunda posición y avanzó, junto con Argentina.

