Selección Mexicana: Guti aceptó bajo nivel, pero desea ser referente

Una vez encaminada la pretemporada con el PSV y con los ánimos renovados, Érick Gutiérrez tiene la mira puesta en el Tri, donde sueña con convertirse en uno de los referentes del equipo que dirige Gerardo Martino.

“Yo sé que no ha sido mi mejor versión en Selección, pero quiero ser alguien importante, quiero ser un referente, tener muchos partidos y darle lo mejor de mí”, manifestó Gutiérrez en charla con RÉCORD.

En esa misma línea, el centrocampista del PSV se dijo agradecido con el cuerpo técnico de la Selección Nacional que lo ha tomado en cuenta en todo momento, incluso cuando por decisión de Mark Van Bommel perdió la titularidad con los granjeros, situación que llegó a poner en tela de juicio su presencia con el Tri.

“La verdad estoy contento porque siempre están al pendiente de mí, hablan conmigo para decirme que siga luchando y que no me rinda. Yo sé que a veces no he tenido los partidos que he querido, muchos cuestionan mis llamados a Selección y entiendo lo que se dice, pero esta temporada quiero que sea diferente, voy a poder luchar más y llegar a Selección con ritmo, porque muchas veces iba y me cansaba por no tener ritmo, intentaba hacerlo lo mejor posible, pero me cansaba. Es muy importante para mí que me tengan en cuenta, es una motivación extra para seguir acá”, explicó.

Por tal motivo, Érick Gutiérrez se sabe en deuda con el Tri, pero espera que esta nueva temporada en Europa sirva como punta de lanza para llenarle el ojo al 'Tata' y llegar a Qatar 2022 como protagonista.

“Tengo en mente ir a Qatar, es uno de mis objetivos, pero sé que debo trabajar mucho y estar bien, porque somos muchos jugadores, ya fui a Rusia, me metí de últimas y lo disfruté mucho. Ahora quiero ir a otro Mundial y tener minutos”, añadió.

“Fue algo increíble, se te enchina la piel, ves jugadores que son figura en el mundo y es un momento donde debes dejar todo, pero también disfrutarlo porque es una ocasión única y estás representando a un país”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FMF PERDIÓ 50% DE INGRESOS POR CORONAVIRUS; DE LUISA VE RECUPERACIÓN EN 2022