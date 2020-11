Selección Mexicana: Héctor Herrera es duda para el juego ante Corea del Sur

Corea del Sur aguarda por el desafió ante la Selección Mexiana, pero Gerardo Martino aún tiene dudas en su mediocampo, pues Héctor Herrera está en duda para jugar ante los asiáticos.

“Héctor está con sobrecarga y nosotros tenemos que evaluar, si el cuerpo médico nos dice que tiene riesgo, seguramente quedará fuera. A lo largo del proceso habrá partidos donde uno tiene que correr riesgos, pero este no lo es, Héctor regresando tiene una gran cantidad de partidos con el Atlético de Madrid y no queremos arriesgarlo, ni que pierda el ritmo y el nivel que tiene”, explicó Martino.

Otro que está descartado, pero acudió al llamado del Tri es Andrés Guardado, quien recibió todos los elogios por parte del estratega nacional, pues considera que su presencia un primordial aún cuando no pueda jugar por lesión.

“Andrés no me sorprende, es un jugador de 15 años de carreara en Selección y es una persona que siempre quiere estar, quiere participar y colaborar y cuando uno tiene a uno de los lideres, nosotros no podíamos permitir esta última gira sin su presencia, hable con Pellegrini y lo entendió porque pasa lo mismo en el Betis, es un líder y lo ha llevado a todos los clubes donde le toca estar, así que necesitábamos que esté con nosotros, con los chicos y con los grandes”, comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: HEUNG-MIN SON, CON 'CUENTAS PENDIENTES' ANTE EL TRI