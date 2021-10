Selección Mexicana: Henry Martín es duda y Jorge Sánchez no viaja a El Salvador

Henry Martín no ha podido participar todavía en ninguno de los dos partidos eliminatorios de la Selección Mexicana ante Canadá y El Salvador, y podría bajarse del equipo antes del viaje a El Salvador.

Según las palabras de Gerardo Martino, director técnico del Tri, el delantero del América manifestó una molestia física en los días previos al partido contra Canadá y aunque no es de gravedad, el cuerpo técnico decidió no exponerlo a una lesión mayor.

“Henry tuvo una molestia en una pierna previo al partido contra Canadá y desde entonces ha entrenado por separado. No es nada de gravedad pero no queremos arriesgarlo si no está al cien", dijo Martino.

Por otra parte , el DT confirmó que Jorge Sánchez y César Montes sí quedarán excluidos del viaje a Centroamérica, el americanista por lesión y el zaguero rayado por suspensión luego de ver su segunda amarilla del Octagonal.

“Jorge Sánchez está descartado para ir a El Salvador por una molestia, mismo caso que César Montes que recibió su segunda tarjeta. Jugador que no está para jugar no viaja”, finalizó.

