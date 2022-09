Selección Mexicana: La Volpe le quitó peso al Tata Martino y se lo traslada a los futbolistas

Le quita peso. Ricardo La Volpe habló sobre la actualidad de la Selección Mexicana, y sin titubear señaló que el entrenador Tata Martino solo tiene el 30 por ciento de la culpa y todo lo demás depende de los futbolistas, y que por eso tienen un costo tan alto en el mercado de transferencias.

“Martino la tiene clara, los dos primeros años me encantó, pero ojo, todo lo que yo te pueda decir, vamos a poner las cosas muy claro porque los sistemas, la calidad o lo que sepa un técnico no más de un 30 por ciento. Los jugadores son lo más importante, por eso valen mucho dinero”, dijo El Bigotón para ESPN.

Hablando del Tricolor, el ex entrenador de América y de Toluca también dio su opinión sobre los jugadores Aztecas, como Tecatito Corona y Chucky Lozano, quienes, para él, son los futbolistas buscados en el mundo por su desequilibrio; al tiempo que señalo lo qué espera de la Selección en el Mundial de Qatar 2022.

“México tiene los jugadores que el mundo está buscando hoy. Tecatito Corona y Chucky Lozano son jugadores que desequilibran. También (Uriel) Antuna y Alexis (Vega). En México todavía hay equipos que juegan con los jugadores por afuera.

“Lo único que yo quiero que México, por los años que llevó en México e incluso ya tengo nietos mexicanos, me gustaría que pasen al quinto partido. Habrá que esperar a ver qué pasa con Polonia”

Para finalizar, Ricardo La Volpe analizó a la Argentina de Lionel Scaloni: “La verdad me encanta, lo veo con muy buen pie en la mitad de la cancha y yo pienso que no se gana solo con delanteros. Yo pienso que se gana con lo que la media cancha genere para que los delanteros hagan. Si no tienes la pelota, no vas a tener protagonismo”.

