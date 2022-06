Selección Mexicana: Luis Chávez, con la esperanza de estar "en la última lista"

Para Luis Chávez, seleccionado nacional, el duelo amistoso entre México y Ecuador que término con un insípido empate 0-0 sirvió como una vitrina para él, pues mantiene la esperanza que pueda aparecer en la lista definitiva para asistir al Mundial.

“En lo personal, estos partidos me sirven para que el ‘Profe’ me vea y vea que pueda estar en la última lista”, declaró el futbolista del Pachuca para TUDN al término del encuentro.

“Fue poco tiempo, cuando me tocó llegar no estaba todo el grupo, me tocó entrenar poco y ahora en los minutos que me dieron me sentí muy bien a pesar de que no entrené mucho”, agregó.

A nivel colectivo, Chávez también cree que el cotejo ante los sudamericanos fue muy productivo ya que considera que este será el nivel de los rivales a los que el Tri encare en Qatar.

“Nos deja mucho aprendizaje de cara a los partidos que se vienen del Mundial sabemos que nos va a tocar con rivales así difíciles y tenemos que mejorar poco a poco”, finalizó.

