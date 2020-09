Selección Mexicana: Luis Montes pidió a Tata Martino no ser convocado

Luis 'Chapo' Montes reveló este jueves que fue él quien pidió no ser convocado de nueva cuenta a la Selección Mexicana.

Mediante una entrevista publicada por el León, el mediocampista mexicano explicó que en la última convocatoria habló con Gerardo 'Tata' Martino y le solicitó que ya no lo llamara.

"Yo tomé la decisión de no ir a la selección. En la última convocatoria que recibí hablé con él (Tata Martino) terminando y le dije que mi intención era no ir más", confesó Montes.

El jugador de La Fiera justificó sus motivos de esta iniciativa al afirmar que no tuvo juego la última vez que fue llamado al Tri por el entrenador argentino.

Compartimos un mensaje de nuestro Capitán, Luis "Chapo" Montes. #SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/lNbII9Zeqh — Club León (@clubleonfc) September 17, 2020

"La verdad es que me vine desilusionado, desmotivado, ya que por ahí se decía que estaba en un buen nivel, que estaba jugando bien en mi club, entonces uno va a la selección con la ilusión de poder hacer las cosas bien, y bueno, a veces llamaban a 26, 27 jugadores, se hacía futbol, y yo no entraba, entonces la verdad me puse a pensar que yo no tenía nada que hacer ahí, que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven", agregó.

El combinado azteca se concentrará en los próximos días para el primer microciclo del año, que tiene como objetivo preparar el duelo amistoso ante Costa Rica del próximo 30 de septiembre en el Estadio Azteca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TATA MARTINO REVELÓ LOS CONVOCADOS PARA EL PRÓXIMO MICROCICLO.