Selección Mexicana: Marcel Ruiz se enteró de su convocatoria por un 'desconocido'

Marcel Ruiz es uno de los nuevos seleccionados al Tri en la primera etapa del entrenador Diego Cocca.

El volante de los Diablos Rojos del Toluca reveló que la forma en la que se enteró de su llamado a la Selección Mexicana. De acuerdo con el joven jugador recibió un mensaje de texto de un número desconocido que terminó siendo el entrenador del Tri.

“Justo venía en el coche para llegar a entrenar hace como uno o dos días y me llegó un mensaje de un desconocido, era el ‘profe’ (Diego Cocca) y me marcó ahí mismo para darme la noticia”, confesó el jugador en conferencia de prensa este viernes.

De la misma forma Ruiz mostró su felicidad al ser llamado a la selección mayor por primera vez, asegurando que es un sueño que quería cumplir.

“Muy contento el por la oportunidad que se me brinda después de muchos años de trabajo y de esfuerzo. Es algo que siempre había querido. Lo había dicho en todas las entrevistas que me han hecho, siempre he dicho que era uno de mis grandes sueños”.

