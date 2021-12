Selección Mexicana: Marcelo Flores agradeció al Tri por la oportunidad en la 'Mayor'

El agradecimiento ante todo. Luego de disputar sus primeros minutos con la 'Mayor' de la Selección Mexicana en el empate amistoso ante Chile, Marcelo Flores agradeció al cuerpo técnico por el voto de confianza.

A través de redes sociales, el jugador del Arsenal colgó un emotivo metraje en el que quedó plasmado su debut; además, dedicó unas palabras a la afición que le mostró su cariño.

"Muy contento por los minutos de ayer y agradecido con el cuerpo técnico por la oportunidad. A los fans de la Selección, you truly are special (realmente son especiales). Nos vemos pronto", detalló Marcelo Flores.

Muy contento por los minutos de ayer y agradecido con el cuerpo técnico por la oportunidad. A los fans de @miseleccionmx @miseleccionmxEN …… you truly are special ¡Gracias! Nos vemos pronto pic.twitter.com/9nr7DBsk8o — Marcelo Flores (@10marceloflores) December 9, 2021

SU PROCESO, CON CALMA

Uno de los elementos que atraía las miradas para este partido era la presentación de Marcelo Flores con el Tri Mayor; sin embargo, el ‘Tata’ solamente le dio la oportunidad de jugar siete minutos en el encuentro, donde no pudo marcar diferencia.

“Que venga de tan lejos no es motivo para que juegue más en la Selección, juega lo que entendemos que debe jugar y entró en el momento que entendí que podía entrar. Entiendo las expectativas que puede levantar, pero le pido a la gente que sea prudente con el peso que carga un chico de 18 años", explicó Martino tras el juego.

