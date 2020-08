Selección Mexicana: Marco Fabián señaló de 'egoísta' a la afición de México

¡Dura crítica! Marco Fabián, refuerzo bomba de Juárez en este mercado de verano y jugador de la Selección Mexicana, reconoció que la afición de México es 'envidiosa y egoísta'.

En una entrevista con el creador de contenido de Youtube, Zabalive, 'Marquito' explicó con ejemplos que a pesar de que 'brilles' en el Real madrid, Manchester United o con el Tri como lo hizo Chicharito Hernández, el seguidor mexicano siempre le pondrá un pero al desempeño.

“A Chicharito cómo le tiran, la gente dice: 'Jugó en el Real Madrid y en el Manchester United pero siempre en la banca'. Él es el ejemplo. Es el máximo goleador de la Selección Mexicana, ha jugado en los mejores equipos del mundo y es uno de los más criticados de México. Lo he dicho siempre, algo que se manifiesta mucho en México es la envidia y el egoísmo, pero esto en cualquier ámbito, no solo en el futbol.

“En México no se ve más allá de apoyarnos a nosotros mismos, de estar felices de que alguien triunfe, de decir 'mira ese es mexicano y vamos a apoyarlo porque también me representa porque soy mexicano'. Por ejemplo, si un doctor destaca no decimos ‘¡wow! México tiene al mejor doctor', sino al contrario, decimos 'es el mejor porque tiene palancas, o le ayudaron o pagó' siempre cuestionamos y no se valora”, explicó Marco Fabián.

