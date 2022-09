A falta de 60 días para la Copa del Mundo, Gerardo Martino confirmó que únicamente llevará a tres delanteros centro a Catar, con lo que Santiago Giménez y Henry Martin podrían jugarse su última carta en los duelos ante Perú y Colombia.

“Lo que pasa es que hoy tenemos una desigualdad en las posibilidades, hay dos jugadores que están para jugar y dos que no, el 9 de la selección lo hablé desde el comienzo que estaba Raul y hoy esta con una lesión que no le permite jugar con regularidad, y en todo caso me produce satisfacción que no estamos en problemas por escasez, está claro que los 4 no van a ir, pero mientras los 4 den motivos para que la decisión esté complicada lo veo con agrado. Siempre prefiero que el problema sea la abundancia y no la escasez, después vendrá la polémica y se hablará más del que no va, que de los tres que si fueron”, señaló.

Aunque Raúl Jiménez no está en un momento idóneo para competir, Gerardo Martino dijo abiertamente que espera la pronta recuperación del atacante del Wolverhampton.

“Quisiera pensar que no, que estamos a tiempo de que se recupere, tengo muchas expectativas. Si lo veo de la misma manera que hace 20 días nunca pensé que íbamos a llegar a esta situación, pensé que no era tan grave, no es que sea muy grave pero si algo para prestarle atención, así que estamos ofreciéndole todo lo mejor para que pueda llegar a una pronta recuperación en esta semana y que pueda volver a jugar con su club”, agrego.

Por otra parte y por difícil que parezca, el Tata dejó abierta la puerta para que algún jugador que no se encuentra en la actual convocatoria pueda estar en Qatar 2022.

“Obviamente que siendo la última lista hay más chances de que de aquí salga la lista final, pero no quiero quitarle oportunidades a ninguno de los jugadores que están afuera”, apuntó.

