Selección Mexicana: Orbelín Pineda quiere a más futbolistas en Europa para mejorar el nivel

Más mexicanos en Europa. Orbelín Pineda habló tras la eliminación de la Selección Mexicana de Qatar 2022, y señaló que espera que más compañeros suyos lleguen al Viejo Continente para tener una experiencia diferente y se renda mejor en una justa mundialista.

“Es algo muy difícil, tenemos caras largas, merecíamos algo más, pero así es el futbol. Decirle a la gente que es muy importante para los jugadores salir a Europa, porque estabiliza más el futbol que se posee. Ojalá muchos mexicanos, como yo, cumplan su sueño y puedan viajar al extranjero. Es un crecimiento muy importante para nosotros y el futbol mexicano”, dijo Pineda para ESPN.

Asimismo, Orbelín señaló que el gol costó mucho en el Tricolor para el Mundial de Qatar 2022, pero ya solo queda darle vuelta a la página e ir pensando en la Copa del Mundo de 2026, donde México será anfitrión junto con Canadá y Estados Unidos.

“Nos costó mucho, ahora hay que darle vuelta a la página y pensar en el futuro. Esperemos que la revancha dentro de cuatro años sea para nosotros y podamos darle esa alegría a la gente que tanto nos pidió. Nos duele mucho la eliminación, pero repito, lo que nos queda es darle vuelta a la página y seguir adelante”.

Finalmente habló sobre la gestión del Tata Martino en el Tri: “No me corresponde hablar. Es una decisión de directivos. Lo que yo hago está en la cancha y el resto no me corresponde; ojalá tomen las mejores decisiones por el bien del futbol mexicano.

