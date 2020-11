Selección Mexicana: Tata Martino aclaró situación de Carlos Vela y Chicharito en el Tri

Cansado de los cuestionamientos por la ausencia de Carlos Vela, Gerardo Martino puso punto final y cedió la responsabilidad al delantero de Los Ángeles FC. Del mismo modo, señaló que Javier Hernández sigue siendo elegible, pero no es este el momento.

“La realidad es que tenemos que hablar de esta convocatoria y no me parece insistir en el tema de Carlos, que está todo dicho. Javier es elegible, pero yo decidí que los que tenían que venir son Raúl y Henry, además de Alan (Pulido), quien no pudo venir. Con Carlos ya no hemos hablado y nada ha cambiado, con lo que no tengo nada nuevo que poner en la mesa”, señaló.

Para darle vuelta a la página, el Tata mencionó que el plantel que se encuentra en Europa es el ideal, a excepción de los jugadores que causaron baja por lesión.

“Yo he tenido dos buenas selecciones. En la de octubre teníamos el grupo que queríamos y ahora pasa lo mismo, a excepción de Alan (Pulido), (Alfredo) Talavera, y Andrés (Guardado). Nosotros tenemos la convocatoria que queríamos para estos partidos, esperamos hacer una buena gira, fue una buena semana de trabajo y ahora vienen los partidos”, apuntó.

