La Selección deber ser lo más importante para un futbolista, así lo entiende Gerardo Martino, quien está convencido de que en su proceso se recuperaron las ganas de estar en el tricolor, y espera que sea una práctica que perdure más allá de su gestión.

“Una cosa que me parece importante es el compromiso con la Selección, las condiciones en las que se tiene que venir a Selección, sin ningún tipo de concesiones, sin ningún tipo de pedido, a la Selección se viene o se viene, desde mi punto de vista y lo que representa para mi como argentino la Selección, y eso también creo que es algo importante y hemos tratado de ir modificando”, dijo Martino en exclusiva a RECORD.

Del mismo modo, el ‘Tata’ recordó que el haber debutado a más de 40 jugadores en cuatro años de proceso era una obligación que tenía desde el comienzo.

“Si le ponemos nombres son: Jorge Sánchez, Montes, Johan Vásquez; Angulo, es Arteaga, es Carlitos Rodriguez, es Antuna, es Vega, es Alvarado, es Lainez, Chávez, Érick Sánchez, Kevin y eso es algo que quedó, algo que no estaba y algo que nos tocó, porque los procesos a veces en Selección se cumplen y hay momentos en que los entrenadores llegamos y lo tenia yo claro, es decir, no firmé un contrato sin saber que el recambio lo tenía que hacer. No vale que yo me queje ahora, yo sabía que me tocaba el recambio, pero sabía que tenía los futbolistas para el cambio. Lo que si supuse es que esos futbolistas de recambio a los dos años yo los iba a tener en Europa y no los tuve”, manifestó.

Cabe señalar que en el pasado, Gerardo Martino manifestó su asombro al descubrir que había jugadores que no estaban dispuestos a vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

