Tata Martino: Señaló que México debe exportar más jugadores a Europa

Todo parece indicar que la era Martino concluirá en Qatar 2022. Sin embargo, el Tata tiene identificadas las aéreas de oportunidad para el futbol mexicano y una de ellas es la falta de jugadores aztecas en el viejo continente.

En charla exclusiva con RÉCORD, Gerardo Martino defendió su postura con la promesa de Fernando Hierro como director deportivo del Guadalajara, la cual sugiere una mayor exportación de jugadores al futbol del más alto nivel.

“Yo leía al nuevo director deportivo de Guadalajara decir que van a preparar jugadores para vayan a Europa. Si viene alguien de España que hace una semana está acá y lo primero que te dice es vamos a preparar jugadores para Europa, bueno, evidentemente ahí hay una situación que cuando tienes un 60 por ciento de jugadores elegibles jugando en la Liga MX si hay una cuestión a cambiar, porque incluso en el Mundial pasado el porcentaje no era este, algo pasó, algún deterioro hubo con estos cuatro años”, dijo Martino.

Y aunque para Martino no es el único aspecto a mejorar en los próximos años, el seleccionador argentino recalcó que la elección de 26 jugadores para ir a Qatar 2022 tiene un menor porcentaje de mexicanos en Europa que cuando él llegó.

“Yo no soy quien para decir ‘hay que cambiar esto’, yo soy de una opinión me parece que valedera porque he sido entrenador del la Selección Mexicana durante cuatro años y me parece qué hay gente con mucho más conocimiento de lo que pasa en el futbol mexicano, y yo lo que creo es que no voy a decir lo que cambiaría, lo que voy a decir es lo que sucede. A diferencia de otras épocas nosotros hoy vamos a competir en una justa que es la más importante con un 60 por ciento de jugadores que juegan en la Liga MX. Mi pregunta es si no alcanza con lo que ofrece la Liga MX para competir en el terreno internacional , porque no es una broma que a nuestro lateral derecho lo va a atacar Mbappé en el cuarto partido, entonces , ¿nos alcanza con lo que tenemos acá para que esto suceda? “, finalizó

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ADRIÁN CHÁVEZ DEFENDIÓ A OCHOA DE LAS CRÍTICAS DE MARTINOLI: ‘SI NO TIENES BASES, MEJOR NI HABLES’