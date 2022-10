Tata Martino: 'En el Mundial el apoyo de la afición mexicana será incondicional'

A pesar de las críticas en su contra, Gerardo Martino tiene plena confianza en que la afición mexicana retumbará en tierras mundialistas para alentar al Tricolor en su debut ante Polonia.

“Tengo un poco de contradicción ahí. Yo creo que en la Copa del Mundo el apoyo de la gente va a ser incondicional porque ya se ve y creo que vamos a jugar un partido con Polonia con 50 mil mexicanos en la cancha y de ahí dependerá de nosotros porque en definitiva, cuando nada se pudo cambiar hablando de entrenador y llegamos a esta recta final, asumo que la gente dirá ‘ni modo, tendremos que ir con este tipo a la Copa del Mundo’, así que bueno, la gente dice ‘somos mexicanos y tenemos que apoyar’. Yo no estoy tan seguro tampoco de que sea la generalidad , porque no es lo que vivo en el día a día en la calle , yo separaría un poco lo que es la gente en la calle por un lado y lo que son los medios por otro lado”, explicó.

En ese sentido, el Tata explicó que las críticas no lo hicieron dudar en su proceso, pues la actitud de los jugadores siempre le dejó buenas sensaciones.

“Al entrenador lo que le modifica es la repuesta del jugador, no hay un entorno por más que sea hostil. Cuando ves que lo qué pasa adentro no es como de fuera no hay nada que modificar”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN DE GALES: PERFIL, HISTORIA Y CALENDARIO EN QATAR 2022