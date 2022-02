Tata Martino: 'Me encantaría jugar un partido con Estados Unidos con el estadio repleto'

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, tras el triunfo ante Panamá expresó su deseo de jugar con el Estadio Azteca lleno ante Estados Unidos para así sentir el apoyo de la afición mexicana, y no volver a jugar sin gente o con muy poca como jugaron ahora.

"No es un tema que he hablado ni con Gerardo ni con el presidente y tampoco con los jugadores. A mí me encantaría jugar un partido con Estados Unidos con el estadio repleto y alentando por la Selección de México", dijo el ‘Tata’, quien respecto a la lesión de Hirving Lozano explicó que esperará a que los médicos del Tricolor den información.

Además, Martino reconoció que el triunfo (1-0) ante Panamá le devolvió la confianza y tranquilidad al Tricolor. Y aunque ganaron, el ‘Tata’ explicó que ahora en lo que debe trabajar de cara a la siguiente Fecha FIFA para recuperar el futbol que le hace falta al equipo.

"El triunfo es bienvenido primero por lo que significa el estar en la recta final de la Eliminatoria y porque son lugar a dudas nos acerca a una nueva Copa del Mundo, este mismo triunfo ayuda a retomar confianza sobre todo para el grupo de futbolistas y poder jugar con menos tensión porque se vio que en jugadas decidimos mal producto de las necesidades con las que llegaba el equipo a este partido, por eso valoramos los tres puntos de este partido.

"En realidad no tenemos que recuperar al grupo, el grupo está intacto, lo que tenemos que recuperar es el futbol para tener aspiraciones, para la Fecha FIFA de marzo y lo que venga en lo que resta del año. Si algo no quedó hoy duda es la fortaleza del grupo porque intentaron los 90 minutos ganar el partido, y es posible sí que sacándonos de encima la clasificación podamos recuperar la tranquilidad", señaló.

HÉCTOR HERRERA, EL MEJOR

A pesar de ser criticado por sus recientes juegos con la Selección Mexicana, incluso por el padre de Rogelio Funes Mori, el técnico de la Selección Mexicana salio en defensa de Héctor Herrera.

"Héctor Herrera, desde mi punto de vista, es el mejor futbolista que tiene México", aseguró el estratega de orgien argentino tras el partido ante los panameños.

