Tata Martino: 'México tiene muy buenos jugadores como Jiménez y el Chucky'

México tiene jugadores talentosos que en cualquier momento pueden criar el rumbo de un partido, así lo expresó el técnico nacional Gerardo Martino, quien señaló particularmente a Hirving Lozano y Raúl Jiménez, como ejemplo del talento mexicano, aunque no por ello dejó reconocer que también han habido momentos complicados.

"El 'Chucky' está emparejado con los mejores momentos de la Selección y eso no es de ahora, Raúl lo hizo, y por mucho tiempo también no tuvimos un buen rendimiento anexado a lesiones que no fueron comunes como las de Raúl y el ‘Chucky’, claro que nosotros esperamos que dentro de un equipo haya un buen desarrollo futbolístico y que las mejores individualidades nos puedan poner el partido a favor", señaló.

Finalmente, el 'Tata' explicó que desde su punto de vista, la Selección Mexicana tiene jugadores de calidad y lo mostraron ante Perú.

"México tiene muy buenos jugadores y los momentos son de cada uno de ellos, jugamos con una muy buena Selección y jugamos una media hora inicial muy buena, lo que después vi, no fue un equipo carente de idea", expresó.

