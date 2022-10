Tata Martino, molesto con Sevilla por no prestar al Tecatito Corona

A poco menos de un mes para la Copa del Mundo de Qatar 2022, Gerardo Martino analiza de cerca la evolución de Raúl Jiménez. Sin embargo, el Tata mostró su resignación y enojo ante la negativa del Sevilla paga liberar a Jesús ‘Tecatito’ Corona, a quien pretendía darle un seguimiento en el CAR para determinar si puede estar en la lista de 26.

“El único tema para revisar en ese sentido es el de Corona, porque si él no está con nosotros y está haciendo una rehabilitación con su club, y no es lo mismo tenerlo en el día día como los vemos a ellos que ver cómo está él con los informes que manda Sevilla”, dijo tajante en exclusiva para RÉCORD.

“No influye en la decisión. Puedo decir cómo está Raúl porque lo veo en el día a día, pero no puedo decir cómo está Jesús porque no lo veo y recién lo voy a ver no sé si el día primero cuando Sevilla se digne a prestarlo. Como nosotros no tenemos ninguna potestad para poder traerlo ahora, legalmente no hay nada que nos ampare para traerlo, bueno, hay que esperar los informes. Sevilla entendió que no vale la pena que el jugador venga a hacer una rehabilitación con nosotros y esté dispuesto a jugar un Mundial, vaya a saber porqué y entonces si tenemos el inconveniente de no poder observarlo en el día a día”, manifestó el Tata.

No obstante, nada le quita la ilusión de la Copa del Mundo al timonel argentino, quien también se mostró positivo ante el regreso de Rogelio Funes Mori con los Rayados del Monterrey.

“Yo creo que el resto está disposición, incluso Funes Mori que ya empieza a sumar minutos y bueno, Obviamente si no juega de entrada es porque el entrenador (Vucetich) considerará que tiene que estar en el banco y entrar de relevo, pero no creo que haya otros jugadores en las mismas condiciones de que Raúl Jiménez y el Tecate “, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JC OSORIO SOBRE EL TATA: “CREO QUE EL SEÑOR ES UN HOMBRE DE FUTBOL CON MUCHA EXPERIENCIA"