Tata Martino: 'No puedo gastar tiempo en Funes Mori si legalmente no puede jugar con México'

El entrenador del Tricolor, Gerardo Martino, admitió que en este momento no tiene contemplado a Rogelio Funes Mori para un posible llamado, ya que legalmente no es elegible, aunque eso podría cambiar cuando sea viable su convocatoria.

“No depende de mí. Lo que trato de informarme es de los que tienen posibilidad de jugar en México. No le dedicó tiempo a Funes, es un excelente futbolista, pero no puedo gastar tiempo en un futbolista que no tiene condiciones legales para jugar con México. Cuando pueda ser lo consideraremos y tomaremos una decisión.

“Yo miro a todos los futbolistas que están en la Liga MX. Si está en condición legal de estar, lo voy a considerar”, explicó a TUDN.

"No puedo gastar tiempo en un futbolista que no tiene las condiciones legales de jugar con México", Gerardo Martino sobre la no convocatoria de Funes Mori En vivo @TUDNMEX pic.twitter.com/g3bB2TYRQC — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) March 19, 2021

El ‘Tata’ reconoció que puede convocar a jugadores que quizás no atraviesen su mejor momento, debido a que él considera que son necesarios en el Tricolor.

“Cuando empecé siendo entrenador cometía el error de decir que estamos para elegir a los que están mejor. Hemos convocado al Chucky siendo suplente y sin tener minutos en Nápoles, no estaba en el mejor momento.

“Hay jugadores de jerarquía que tiene una competencia feroz y a veces el hecho de no jugar un determinado tiempo, hace que lo convoquemos igual. No siempre convocamos a los 23 o 24 futbolistas que mejor están. No todos están en el mejor momento, pero hay algunos que no pueden dejar de estar en la Selección”, concluyó Martino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:TATA MARTINO SOBRE CÓRDOVA: 'TIENE TODO PARA SER EXCEPCIONAL'