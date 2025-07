Tena sobre la falta de oportunidades en el Tri: “No tengo el carisma de otros”

Luis Fernando Tena ha encontrado la oportunidad en Guatemala que nunca se le brindó en el Tri y hoy mientras escribe historia con los chapines en la Copa Oro, ‘El Flaco’ fue cuestionado sobre el poco valor que se dio en México.

Tena tiene a Guatemala en Semis de Copa Oro | MEXSPORT

En conferencia de prensa previo a su duelo de Semifinal ante Estados Unidos, Tena no quiso entrar sobre si fue o no ‘infravalorado’ en su país y dejó claro que él solamente se ha dedicado a hacer su trabajo y no le pone atención al ‘carisma’.

“Hay quienes valoran y quienes no. Muchos me han dicho que debería de más carismático. Quizás no tengo el carisma de otros, pero hago mi trabajo lo más profesional y honesto posible.

'Flaco' Tena quería una oportunidad en el Tri | MEXSPORT

¿Cómo fue el paso de Tena por el Tri?

Hay que recordar que en 2012 Luis Fernando Tena dirigía a la Selección Mexicana que ganó el Oro Olímpico en Londres 2012 y pese a que un año después el Tri se quedó sin entrenador en medio de una crisis, la FMF no le dio la oportunidad.

‘El Flaco’ Tena solamente dirigió un partido al Tri mayor, un duelo de Eliminatoria Mundialista ante Estados Unidos. Luis Fernando fue entrenador interino ante la destitución de José Manuel De la Torre.

Tena ganó el oro olímpico con México | MEXSPORT

