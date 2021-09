Tri Sub 20: Luis Pérez, con el objetivo del Mundial de 2022 y con miras a París 2024

Gerardo Torrado, Director General Deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, aseguró que hay amplias posibilidades de que Luis Pérez sea el encargado de encaminar el próximo proceso Olímpico rumbo a París 2024; sin embargo, la prioridad será clasificar al Mundial Sub 20 del 2022.

“Entendemos que tenemos una estructura muy sólida de entrenadores, en selecciones tanto mayores, como en femenil y varonil, y a nivel juvenil tenemos una gran estructura. En este caso Luis está en la Sub 20 la cual estará peleando por tener este pase al mundial Sub 20 el próximo verano y en ese mismo torneo se estará peleando la calificación al proceso olímpico de Paris.

“Sabemos que Luis es un entrenador con muchísima capacidad y lo queremos acompañar dándoles las mejores herramientas tanto a él como a toda la estructura de Selecciones y entrenadores que tenemos trabajando con nosotros.

“Estamos contentos, es una amplia posibilidad de que Luis junto con su cuerpo técnico puedan pasar a ser parte de ese proyecto Olímpico, pero nos queremos enfocar primero en la Sub 20, entendiendo que tenemos participación importante previa a que empiece todo el proceso de París 2024”, detalló el dirigente.

SE ANUNCIA LA REVELATIONS CUP

La Selección Mexicana Sub 20 participará en un cuadrangular contra Brasil, Colombia y Estados Unidos en Celaya. Debido a la falta de competencias por la pandemia de Covid-19 en el mundo, la Federación Mexicana de Futbol colaboró para crear la Revelations Cup.

“Es un placer poder anunciar junto con Football Sports el inicio de un nuevo torneo que se llama Revelations Cup Celaya. En este torneo vendrán a jugar tres de las mejores selecciones del mundo Sub 20 junto a la Selección Mexicana.

| NOTA | #Sub20 ¡Vámonos!

Con esta lista de convocados por el Profesor @LuchoPerez_8 viajamos a Europa para jugar ante en partido de preparación. Más info. https://t.co/4fHsEp5hBh#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/a5PkrHOOKF — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 31, 2021

La primera edición será en la fecha FIFA de noviembre, en el Estadio Miguel Alemán de Celaya, donde los aficionados podrán seguirlo con los protocolos de la Secretaría de Salud. Estaremos enfrentándonos a Brasil, Colombia y Estados Unidos”, confirmó Gerardo Torrado.

El entrenador del Tri Sub 20, Luis Pérez, aseguró que es importante este tipo de torneos, ya que ante la falta de actividad internacional por la pandemia, estos encuentros sirven para seguir creciendo futbolísticamente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: MARTINO CRITICÓ A WOLVES Y A GENOA POR NO PRESTAR A RAÚL Y A JOHAN

“Es un honor poder participar, porque creo en el proyecto que tenemos que tener este fogueo internacional. Las futuras generaciones de la selección mayor se pueden basar en este tipo de partidos internacionales. Es un honor compartir contra rivales de gran calidad y para nosotros será un orgullo participar en este tipo de partidos.

“Por el covid no hemos podido tener participación en mundiales Sub 17 y Sub 20, y esto nos asemeja un poco a lo que es la competencia internacional”, culminó el timonel nacional.