Tri Sub 23 buscará sellar su pase a la siguiente ronda del Torneo Maurice Revello con victoria ante Qatar

La Selección Mexicana Sub-23 se enfrenta este viernes a Qatar en la segunda jornada de la Fase de Grupos del torneo Esperanzas de Toulon.

El Tricolor se ubica como primero de grupo tras vencer en la primera fecha a la Selección del Mediterráneo por marcador de 2-1, por lo que buscarán su segunda victoria para mantenerse en la cima del Grupo B.

Uno de los anotadores mexicanos fue Alfonso Monroy, canterano de los Pumas de la UNAM, quien agradeció a los universitarios por su formación y porque ha sido el club que lo ha catapultado a ser tomado en cuenta para viajar al torneo en Toulon.

“Es una responsabilidad grande porque represento a una institución tan prestigiosa y grande dentro del futbol mexicano. Me llena de orgullo venir de Pumas y saber que los representaré en un torneo tan importante. Si no hubiera sido por la confianza que se me dio en el club, no estaría donde me encuentro ahorita, con esta gran oportunidad”, declaró Monroy en una entrevista para el canal de Club Universidad.

México vs Qatar

Hora: 09:30 hrs.

Transmisión: ESPN 2 y Star+

